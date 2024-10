Handel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Am Nachmittag herrscht in London ein ruhiger Handel.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 8 261,60 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,559 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 269,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 269,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 278,11 Punkte, das Tagestief hingegen 8 246,23 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,16 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 268,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 186,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, stand der FTSE 100 bei 7 414,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,99 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Anglo American (+ 1,80 Prozent auf 24,34 GBP), NatWest Group (+ 1,71 Prozent auf 3,68 GBP), Rio Tinto (+ 1,43 Prozent auf 50,05 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,26 Prozent auf 8,87 GBP) und Antofagasta (+ 1,14 Prozent auf 18,15 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Lloyds Banking Group (-5,12 Prozent auf 0,59 GBP), Airtel Africa (-4,25 Prozent auf 1,10 GBP), Smith Nephew (-4,01 Prozent auf 10,77 GBP), Fresnillo (-2,01 Prozent auf 7,56 GBP) und Aviva (-1,98 Prozent auf 4,64 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 138 107 066 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 219,734 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at