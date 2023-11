Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach

Am Donnerstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1,01 Prozent schwächer bei 7 410,97 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,312 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 486,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 486,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 492,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 409,40 Zählern.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,685 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 630,63 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.08.2023, den Wert von 7 356,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, betrug der FTSE 100-Kurs 7 351,19 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 1,89 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Halma (+ 3,18 Prozent auf 20,28 GBP), Endeavour Mining (+ 3,03 Prozent auf 29,61 CAD), National Grid (+ 2,10) Prozent auf 10,10 GBP), Centrica (+ 1,15 Prozent auf 1,49 GBP) und SSE (+ 1,14 Prozent auf 17,71 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Burberry (-11,15 Prozent auf 15,50 GBP), Ocado Group (-6,17 Prozent auf 5,59 GBP), Hargreaves Lansdown (-5,84 Prozent auf 7,10 GBP), Smurfit Kappa (-4,89 Prozent auf 31,32 EUR) und D S Smith (-4,21 Prozent auf 2,86 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 58 086 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 196,544 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,32 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

