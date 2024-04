Handel in London: FTSE 100 klettert

Heute zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,22 Prozent auf 8 020,31 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,529 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 923,80 Punkten, nach 7 923,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 7 923,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 030,19 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,38 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 7 747,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 624,93 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.04.2023, den Wert von 7 824,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 030,19 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 5,27 Prozent auf 6,09 GBP), Antofagasta (+ 4,42 Prozent auf 23,16 GBP), Anglo American (+ 4,19 Prozent auf 22,13 GBP), Glencore (+ 3,75 Prozent auf 4,80 GBP) und Taylor Wimpey (+ 3,57 Prozent auf 1,35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-2,46 Prozent auf 3,61 GBP), JD Sports Fashion (-1,33 Prozent auf 1,21 GBP), easyJet (-1,12 Prozent auf 5,44 GBP), RS Group (-0,89 Prozent auf 7,21 GBP) und Flutter Entertainment (-0,88 Prozent auf 152,30 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 146 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 215,691 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at