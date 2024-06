Handel in London: FTSE 100 steigt am Montagmittag

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Am Montag legt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,38 Prozent auf 8 268,88 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,560 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 237,72 Punkte an der Kurstafel, nach 8 237,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 217,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 285,22 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 317,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 930,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 461,87 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,09 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Prudential (+ 5,97 Prozent auf 7,49 GBP), Frasers Group (+ 2,82 Prozent auf 8,95 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,82 Prozent auf 1,30 GBP), Associated British Foods (+ 2,15 Prozent auf 25,21 GBP) und WPP 2012 (+ 1,90 Prozent auf 7,62 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Smurfit Kappa (-4,88 Prozent auf 41,99 EUR), Flutter Entertainment (-2,75 Prozent auf 146,50 GBP), Ocado Group (-1,67 Prozent auf 3,06 GBP), National Grid (-0,88 Prozent auf 8,91 GBP) und The Berkeley Group (-0,72 Prozent auf 46,96 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 18 007 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 228,490 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

