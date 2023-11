Handel in London: FTSE 100 verbucht Verluste

Das macht das Börsenbarometer in London mittags.

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 7 465,55 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,294 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 469,51 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 469,51 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7 494,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 458,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0,516 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 374,83 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, bei 7 320,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, stand der FTSE 100 bei 7 465,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 1,17 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Intertek (+ 2,93 Prozent auf 39,41 GBP), BP (+ 1,53 Prozent auf 4,73 GBP), Smurfit Kappa (+ 1,43 Prozent auf 31,17 EUR), J Sainsbury (+ 0,82 Prozent auf 2,69 GBP) und BAE Systems (+ 0,63 Prozent auf 10,68 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Vodafone Group (-5,67 Prozent auf 0,71 GBP), Whitbread (-3,08 Prozent auf 32,41 GBP), National Grid (-2,90 Prozent auf 10,04 GBP), Imperial Brands (-2,90 Prozent auf 18,24 GBP) und Land Securities Group (-2,51 Prozent auf 6,29 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 629 037 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 196,794 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at