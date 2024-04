Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen

Der NASDAQ 100 knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,70 Prozent stärker bei 18 129,91 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18 143,25 Zählern und damit 0,776 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 003,49 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 092,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 151,51 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 808,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, mit 16 832,92 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 13 079,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18 464,70 Punkte. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit MercadoLibre (+ 2,83 Prozent auf 1 485,00 USD), Applied Materials (+ 2,66 Prozent auf 213,39 USD), Booking (+ 2,54 Prozent auf 3 621,50 USD), ASML (+ 2,28 Prozent auf 983,73 USD) und Paccar (+ 2,17 Prozent auf 120,72 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Tesla (-3,03 Prozent auf 165,86 USD), Enphase Energy (-1,23 Prozent auf 115,58 USD), Lucid (-1,20 Prozent auf 2,46 USD), Illumina (-1,16 Prozent auf 125,59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-0,94 Prozent auf 161,74 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 698 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,942 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,52 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

