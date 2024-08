Handel in New York: Dow Jones beginnt Freitagssitzung im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,07 Prozent höher bei 40 592,18 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,508 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,659 Prozent leichter bei 40 295,74 Punkten, nach 40 563,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 40 592,96 Punkte, das Tagestief hingegen 40 490,65 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,62 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, stand der Dow Jones bei 40 954,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39 869,38 Punkte. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.08.2023, einen Stand von 34 765,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,63 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 1,46 Prozent auf 49,24 USD), JPMorgan Chase (+ 0,66 Prozent auf 212,94 USD), Verizon (+ 0,52) Prozent auf 40,25 USD), Boeing (+ 0,48 Prozent auf 177,25 USD) und Home Depot (+ 0,45 Prozent auf 361,68 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Intel (-0,87 Prozent auf 20,51 USD), Honeywell (-0,51 Prozent auf 197,44 USD), Microsoft (-0,49 Prozent auf 418,96 USD), Caterpillar (-0,47 Prozent auf 344,00 USD) und Dow (-0,43 Prozent auf 53,64 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 3 395 336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,069 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,76 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at