NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,92 Prozent auf 41 964,63 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16,585 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,461 Prozent auf 41 772,91 Punkte an der Kurstafel, nach 41 581,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 178,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41 613,19 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,22 Prozent nach oben. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 19.02.2025, einen Stand von 44 627,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2024, stand der Dow Jones noch bei 42 342,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2024, wurde der Dow Jones auf 39 110,76 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 1,01 Prozent zurück. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 40 661,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 6,84 Prozent auf 172,62 USD), American Express (+ 3,02 Prozent auf 270,65 USD), IBM (+ 2,16 Prozent auf 252,29 USD), Chevron (+ 2,01 Prozent auf 164,05 USD) und NVIDIA (+ 1,81 Prozent auf 117,52 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amgen (-0,91 Prozent auf 315,75 USD), Johnson Johnson (-0,77 Prozent auf 162,99 USD), Merck (-0,74 Prozent auf 94,02 USD), Verizon (-0,66 Prozent auf 43,94 USD) und Honeywell (-0,52 Prozent auf 208,65 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 61 017 102 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,948 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at