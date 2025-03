Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Heute legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 41 953,32 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16,431 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,837 Prozent leichter bei 41 613,19 Punkten, nach 41 964,63 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 42 250,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 41 695,61 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,19 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 20.02.2025, mit 44 176,65 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 20.12.2024, den Wert von 42 840,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2024, wurde der Dow Jones auf 39 512,13 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 1,04 Prozent zu Buche. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 40 661,77 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 2,28 Prozent auf 330,00 EUR), UnitedHealth (+ 1,61 Prozent auf 511,30 USD), Honeywell (+ 1,07 Prozent auf 210,89 USD), Goldman Sachs (+ 0,96 Prozent auf 562,68 USD) und NVIDIA (+ 0,86 Prozent auf 118,53 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen IBM (-3,56 Prozent auf 243,32 USD), Nike (-1,55 Prozent auf 71,86 USD), Walt Disney (-1,43 Prozent auf 98,86 USD), 3M (-1,27 Prozent auf 151,27 USD) und Cisco (-0,82 Prozent auf 60,62 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 56 554 654 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,938 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at