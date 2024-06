Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende

Schlussendlich zogen sich die Anleger in New York zurück.

Der Dow Jones sank im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,30 Prozent auf 38 571,03 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,236 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,41 Prozent auf 38 140,26 Punkte an der Kurstafel, nach 38 686,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 38 735,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38 247,22 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 03.05.2024, den Stand von 38 675,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 087,38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 762,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3,92 Prozent auf 184,57 USD), Merck (+ 2,29 Prozent auf 128,42 USD), Amazon (+ 1,08 Prozent auf 178,34 USD), Salesforce (+ 0,93 Prozent auf 236,62 USD) und Apple (+ 0,93 Prozent auf 194,03 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Chevron (-2,98 Prozent auf 157,46 USD), Dow (-2,71 Prozent auf 56,07 USD), Travelers (-2,48 Prozent auf 210,34 USD), Caterpillar (-2,12 Prozent auf 331,36 USD) und Home Depot (-2,05 Prozent auf 328,01 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 584 648 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,842 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at