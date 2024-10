Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Abschläge

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,62 Prozent auf 41 933,57 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 14,040 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,169 Prozent auf 42 125,14 Punkte an der Kurstafel, nach 42 196,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 847,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 099,53 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0,842 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 03.09.2024, einen Wert von 40 936,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39 308,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der Dow Jones auf 33 002,38 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,19 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 0,39 Prozent auf 83,42 USD), Intel (+ 0,16 Prozent auf 22,43 USD), Salesforce (+ 0,11 Prozent auf 279,78 USD), IBM (+ 0,04 Prozent auf 219,81 USD) und Chevron (-0,21 Prozent auf 150,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Travelers (-1,40 Prozent auf 231,77 USD), JPMorgan Chase (-1,32 Prozent auf 204,56 USD), UnitedHealth (-1,23 Prozent auf 585,00 USD), Honeywell (-1,08 Prozent auf 201,68 USD) und Dow (-1,06 Prozent auf 54,10 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2 061 332 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,116 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

