Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 40 974,97 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,902 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,35 Prozent stärker bei 41 489,67 Punkten, nach 40 936,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 172,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 40 840,89 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Stand von 39 737,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 711,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 34 837,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 8,64 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 585,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 1,56 Prozent auf 231,42 USD), IBM (+ 1,41 Prozent auf 204,11 USD), Boeing (+ 1,37 Prozent auf 163,22 USD), 3M (+ 0,99 Prozent auf 132,15 USD) und UnitedHealth (+ 0,92 Prozent auf 604,18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Verizon (-3,38 Prozent auf 41,48 USD), Intel (-3,33 Prozent auf 19,43 USD), Chevron (-1,79 Prozent auf 142,07 USD), Amazon (-1,66 Prozent auf 173,33 USD) und Caterpillar (-1,03 Prozent auf 336,75 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 21 559 164 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,150 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

