NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|Index-Performance im Blick
|
07.01.2026 18:02:22
Handel in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ 100
Um 18:00 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,57 Prozent auf 25 785,56 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 25 617,80 Zählern und damit 0,085 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 639,71 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 788,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 592,40 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 692,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 840,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 173,04 Punkten.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 8,97 Prozent auf 43,63 USD), Datadog A (+ 5,23 Prozent auf 144,27 USD), CrowdStrike (+ 5,11 Prozent auf 481,73 USD), Palo Alto Networks (+ 3,85 Prozent auf 193,01 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,85 Prozent auf 164,05 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Marvell Technology (-3,99 Prozent auf 84,71 USD), CoStar Group (-3,42 Prozent auf 64,90 USD), Constellation Energy (-3,27 Prozent auf 342,98 USD), NXP Semiconductors (-3,16 Prozent auf 238,17 USD) und Starbucks (-3,01 Prozent auf 86,77 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 670 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,912 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
