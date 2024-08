Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,87 Prozent fester bei 19 660,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,913 Prozent höher bei 19 669,78 Punkten in den Handel, nach 19 491,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 526,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 818,40 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,711 Prozent. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 754,34 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.05.2024, den Stand von 18 623,39 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 15 148,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 18,84 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Workday A (+ 11,43 Prozent auf 257,49 USD), Lucid (+ 8,96 Prozent auf 4,20 USD), Enphase Energy (+ 7,37 Prozent auf 124,00 USD), Warner Bros Discovery (+ 6,20 Prozent auf 7,97 USD) und Arm (+ 4,71 Prozent auf 135,83 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intuit (-6,99 Prozent auf 618,79 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,21 Prozent auf 139,52 USD), Micron Technology (-2,29 Prozent auf 101,87 USD), O Reilly Automotive (-1,10 Prozent auf 1 115,25 USD) und Intuitive Surgical (-0,98 Prozent auf 485,61 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 29 711 820 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,093 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at