Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 18 226,48 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18 290,10 Zählern und damit 0,070 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 302,91 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 313,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 218,25 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 642,73 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 839,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 12 290,81 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,17 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 18 333,26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 4,08 Prozent auf 45,61 USD), NVIDIA (+ 3,60 Prozent auf 852,37 USD), Constellation Energy (+ 3,53 Prozent auf 175,99 USD), Xcel Energy (+ 3,01 Prozent auf 51,06 USD) und Fastenal (+ 2,68 Prozent auf 74,79 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-7,16 Prozent auf 188,14 USD), Workday A (-6,47 Prozent auf 273,02 USD), Warner Bros Discovery (-6,46 Prozent auf 8,11 USD), JDcom (-4,87 Prozent auf 21,88 USD) und Charter A (-4,81 Prozent auf 279,06 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 391 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,844 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

