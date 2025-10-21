Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,04 Prozent stärker bei 25 152,06 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 25 139,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25 141,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 178,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 043,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 24 626,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 180,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 361,47 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,91 Prozent nach oben. Bei 25 195,28 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Warner Bros Discovery (+ 10,21 Prozent auf 20,19 USD), Lululemon Athletica (+ 5,96 Prozent auf 182,71 USD), Atlassian (+ 5,21 Prozent auf 167,06 USD), Adobe (+ 4,02 Prozent auf 357,21 USD) und Cognizant (+ 2,71 Prozent auf 68,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-3,91 Prozent auf 355,55 USD), JDcom (-2,52 Prozent auf 32,91 USD), AppLovin (-2,52 Prozent auf 551,70 USD), Broadcom (-2,10 Prozent auf 341,90 USD) und CSX (-1,90 Prozent auf 35,98 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13 865 627 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,819 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,87 zu Buche schlagen. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,23 Prozent gelockt.

