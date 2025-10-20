Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,30 Prozent auf 25 141,02 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,698 Prozent höher bei 24 991,10 Punkten in den Handel, nach 24 817,95 Punkten am Vortag.

Bei 25 183,81 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 988,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 626,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 23 065,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, mit 20 324,04 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,86 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 25 195,28 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian (+ 4,50 Prozent auf 158,79 USD), ON Semiconductor (+ 4,49 Prozent auf 54,89 USD), PayPal (+ 4,33 Prozent auf 59,23 EUR), KLA-Tencor (+ 4,18 Prozent auf 1 152,89 USD) und eBay (+ 3,96 Prozent auf 95,65 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-5,57 Prozent auf 565,94 USD), Constellation Energy (-4,27 Prozent auf 370,00 USD), Marvell Technology (-2,40 Prozent auf 85,84 USD), Keurig Dr Pepper (-1,00 Prozent auf 27,75 USD) und Starbucks (-0,97 Prozent auf 84,53 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 28 615 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,818 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

