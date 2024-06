Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,30 Prozent auf 19 459,55 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,771 Prozent fester bei 19 358,26 Punkten, nach 19 210,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19 347,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 476,19 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 161,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 219,11 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 784,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 17,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 19 476,19 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 6,48 Prozent auf 140,99 USD), Intuit (+ 5,62 Prozent auf 598,56 USD), Align Technology (+ 4,43 Prozent auf 264,49 USD), Sirius XM (+ 4,10 Prozent auf 2,67 USD) und CoStar Group (+ 3,64 Prozent auf 79,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen T-Mobile US (-2,52 Prozent auf 173,90 USD), Constellation Energy (-1,96 Prozent auf 214,03 USD), Verisk Analytics A (-1,55 Prozent auf 260,56 USD), Workday A (-1,41 Prozent auf 211,11 USD) und Exelon (-0,94 Prozent auf 35,87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 095 248 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,961 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 4,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 9,59 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

