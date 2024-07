Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start

Der NASDAQ Composite verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent tiefer bei 17 704,93 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,233 Prozent auf 17 773,90 Punkte an der Kurstafel, nach 17 732,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 664,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 797,87 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16 735,02 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 01.04.2024, den Wert von 16 396,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 787,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 19,90 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 035,00 Punkten. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Computer Programs and Systems (+ 5,40 Prozent auf 10,54 USD), inTest (+ 4,86 Prozent auf 10,36 USD), Trend Micro (+ 3,89 Prozent auf 6 785,00 JPY), Compugen (+ 3,57 Prozent auf 1,74 USD) und Amedisys (+ 3,43 Prozent auf 94,95 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Ebix (-30,44 Prozent auf 0,06 USD), Enzon Pharmaceuticals (-11,67 Prozent auf 0,16 USD), Grupo Financiero Galicia (-4,09 Prozent auf 29,31 USD), O Reilly Automotive (-3,82 Prozent auf 1 015,71 USD) und FormFactor (-3,55 Prozent auf 58,38 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 105 659 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,084 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at