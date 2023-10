Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,75 Prozent tiefer bei 13 075,06 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,587 Prozent tiefer bei 13 229,68 Punkten, nach 13 307,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13 059,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 280,04 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 14 031,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 816,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 10 815,43 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 25,88 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 22,22 Prozent auf 0,22 CHF), Synaptics (+ 3,47 Prozent auf 91,02 USD), Taylor Devices (+ 3,19 Prozent auf 21,98 USD), Dorel Industries (+ 2,60 Prozent auf 5,91 CAD) und Monro Muffler Brake (+ 1,94 Prozent auf 26,85 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Dixie Group (-27,10 Prozent auf 0,50 USD), QC (-8,12 Prozent auf 0,60 USD), American Bio Medica (-8,01 Prozent auf 0,00 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,60 Prozent auf 7,36 USD) und Innodata (-6,87 Prozent auf 8,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 139 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,593 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

