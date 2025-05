Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Am Montagabend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Montag sprang der Dow Jones via NYSE letztendlich um 2,81 Prozent auf 42 410,10 Punkte an. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16,074 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,378 Prozent auf 41 405,48 Punkte an der Kurstafel, nach 41 249,38 Punkten am Vortag.

Bei 41 899,05 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 42 418,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 40 212,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 368,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 39 512,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 0,042 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 8,07 Prozent auf 208,64 USD), Nike (+ 7,34 Prozent auf 62,58 USD), Apple (+ 6,18 Prozent auf 210,79 USD), Merck (+ 5,87 Prozent auf 80,43 USD) und NVIDIA (+ 5,44 Prozent auf 123,00 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Coca-Cola (-1,40 Prozent auf 69,53 USD), Verizon (-1,40 Prozent auf 43,00 USD), Travelers (-0,63 Prozent auf 268,06 USD), McDonalds (-0,56 Prozent auf 311,92 USD) und UnitedHealth (-0,50 Prozent auf 378,75 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 55 497 667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,916 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at