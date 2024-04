Handel in New York: NASDAQ Composite legt zu

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,77 Prozent auf 16 403,38 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,867 Prozent auf 16 418,57 Punkte an der Kurstafel, nach 16 277,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 16 468,04 Punkte, das Tagestief hingegen 16 393,99 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,039 Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.03.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 207,51 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 04.01.2024, den Stand von 14 510,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 126,33 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 11,09 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nektar Therapeutics (+ 22,60 Prozent auf 1,28 USD), AngioDynamics (+ 9,54 Prozent auf 6,66 USD), Harvard Bioscience (+ 9,52 Prozent auf 4,60 USD), BlackBerry (+ 9,07 Prozent auf 3,07 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 7,69 Prozent auf 0,07 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AXT (-25,05 Prozent auf 3,71 USD), Resources Connection (-7,74 Prozent auf 11,33 USD), SIGA Technologies (-4,64 Prozent auf 9,45 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-3,55 Prozent auf 6,80 USD) und Donegal Group B (-3,44 Prozent auf 12,90 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 769 904 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,889 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,02 Prozent, die höchste im Index.

