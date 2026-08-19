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Kursverlauf 19.08.2026 18:01:01

Handel in New York: So performt der Dow Jones mittags

Handel in New York: So performt der Dow Jones mittags

Das macht der Dow Jones am Mittwoch.

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,27 Prozent auf 53 488,96 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 24,773 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 53 354,43 Zählern und damit 0,021 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (53 343,40 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 53 399,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 710,06 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,325 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 52 146,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 363,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 922,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,55 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 10,80 Prozent auf 149,77 USD), Salesforce (+ 5,36 Prozent auf 206,66 USD), Amgen (+ 2,92 Prozent auf 437,68 USD), Sherwin-Williams (+ 2,61 Prozent auf 354,27 USD) und Walt Disney (+ 2,17 Prozent auf 106,21 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-3,64 Prozent auf 810,26 USD), Goldman Sachs (-2,29 Prozent auf 1 016,68 USD), JPMorgan Chase (-1,71 Prozent auf 357,04 USD), Honeywell Technologies (-1,65 Prozent auf 223,96 USD) und Travelers (-0,94 Prozent auf 364,48 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 042 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,696 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,80 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im Dow Jones
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Goldman Sachs 872,00 -2,77% Goldman Sachs
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