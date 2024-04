Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,42 Prozent auf 15 617,61 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 15 705,69 Punkte an der Kurstafel, nach 15 683,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 15 786,12 Punkte, das Tagestief hingegen 15 595,74 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 4,05 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.03.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 103,45 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 18.01.2024, den Stand von 15 055,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 153,41 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell JetBlue Airways (+ 4,61 Prozent auf 7,15 USD), Dorel Industries (+ 4,34 Prozent auf 6,01 CAD), 3D Systems (+ 4,28 Prozent auf 3,54 USD), Geron (+ 4,08 Prozent auf 3,83 USD) und Dixie Group (+ 3,98 Prozent auf 0,52 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-7,94 Prozent auf 0,58 USD), Landec (-7,20 Prozent auf 6,06 USD), Snap-On (-6,75 Prozent auf 264,36 USD), Ligand Pharmaceuticals (-5,69 Prozent auf 74,38 USD) und Cutera (-5,67 Prozent auf 2,25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 340 819 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,883 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at