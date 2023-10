Handel in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu

Am vierten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent auf 7 008,23 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,186 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,187 Prozent auf 7 009,82 Punkte an der Kurstafel, nach 6 996,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 025,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 970,59 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 2,18 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 254,72 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.07.2023, einen Stand von 7 310,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, erreichte der CAC 40 einen Wert von 5 985,46 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 6,27 Prozent zu. Bei 7 581,26 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 518,21 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im CAC 40

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die STMicroelectronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 336 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 352,234 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

2023 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

