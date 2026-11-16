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16.11.2026 17:58:48
Handel in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent leichter bei 8 352,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 385,48 Zählern und damit 0,198 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 368,91 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 352,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 401,86 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 8 636,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 170,09 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,91 Prozent nach oben. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 366 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 240,001 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Renault-Aktie mit 7,67 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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