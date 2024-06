Handel in Paris: CAC 40 liegt am Freitagnachmittag im Minus

So bewegt sich der CAC 40 nachmittags.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,78 Prozent tiefer bei 7 977,11 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,488 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,085 Prozent höher bei 8 046,92 Punkten, nach 8 040,12 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 048,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 943,29 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,15 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 075,68 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 07.03.2024, einen Wert von 8 016,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, lag der CAC 40 bei 7 202,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 5,93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Zählern.

CAC 40-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im CAC 40 sind aktuell Sanofi (+ 0,57 Prozent auf 90,92 EUR), Société Générale (Societe Generale) (+ 0,16 Prozent auf 26,05 EUR), Kering (+ 0,14 Prozent auf 327,35 EUR), Air Liquide (+ 0,09 Prozent auf 185,70 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,03 Prozent auf 762,95 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind hingegen Engie (ex GDF Suez) (-3,47 Prozent auf 14,90 EUR), Veolia Environnement (-2,05 Prozent auf 30,87 EUR), Hermès (Hermes International) (-1,70 Prozent auf 2 179,90 EUR), Vivendi (-1,32 Prozent auf 9,95 EUR) und Schneider Electric (-0,87 Prozent auf 227,35 EUR).

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Crédit Agricole-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 132 326 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 374,499 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at