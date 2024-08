Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich leichter

Am Abend zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Dienstag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,22 Prozent leichter bei 7 485,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,294 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,222 Prozent auf 7 518,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 502,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 481,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 531,70 Zähler.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Stand von 7 534,52 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2024, den Stand von 8 195,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 164,11 Punkte.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,599 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 163 877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 328,750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 hat die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at