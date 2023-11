Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Gewinnzone

Am Donnerstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 1,13 Prozent fester bei 7 113,66 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,184 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,138 Prozent stärker bei 7 043,88 Punkten, nach 7 034,16 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 122,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 025,61 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,672 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, wurde der CAC 40 mit 7 021,40 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 322,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 6 430,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 7,87 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 7 581,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 518,21 Zählern markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 5 879 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 348,339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at