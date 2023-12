Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags fester

Am Mittwoch steht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,20 Prozent im Plus bei 7 558,70 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,360 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 7 542,10 Punkte an der Kurstafel, nach 7 543,55 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 579,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 538,27 Einheiten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,325 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der CAC 40 auf 7 087,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 222,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der CAC 40 6 744,98 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 14,62 Prozent nach oben. Bei 7 582,47 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 518,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 369,563 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at