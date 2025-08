NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Stahlkonzern sei für den Prozess, dass die globalen Stahlmärkte stärker regionalisiert werden, gut aufgestellt, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte wird mittelfristig optimistischer für die Geschäfte in Europa. Bei der Aktie mische sich kurzfristige Unsicherheit mit mittelfristigem Aufwärtspotenzial./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.