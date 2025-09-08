ArcelorMittal Aktie

29,11EUR 0,02EUR 0,07%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.09.2025 11:44:44

ArcelorMittal Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Cole Hathorn berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Konferenz in New York mit vielen Vertretern aus der Stahlbranche. Bei europäischen Unternehmen habe der Fokus auf dem Tiefpunkt des Stahlpreises und der zunehmenden Erwartung protektionistischer Handlungen gelegen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28,75 € 		Abst. Kursziel*:
2,61%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,34%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittalmehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittalmehr Analysen

11:44 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.25 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 29,11 0,07% ArcelorMittal

Aktuelle Aktienanalysen

12:00 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:44 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
11:44 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
11:43 Zalando Outperform RBC Capital Markets
11:22 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
11:14 Alstom Market-Perform Bernstein Research
11:01 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
11:00 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
11:00 Siemens Market-Perform Bernstein Research
10:16 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10:15 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:06 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:05 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:05 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:33 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:32 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:30 Ströer Buy Warburg Research
09:28 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:57 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 RELX Outperform Bernstein Research
08:28 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:16 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
08:09 Continental Overweight Barclays Capital
08:01 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
07:56 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Enel Outperform Bernstein Research
07:41 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
07:32 National Grid Outperform Bernstein Research
07:30 E.ON Market-Perform Bernstein Research
07:29 RWE Outperform Bernstein Research
07:29 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:28 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:27 Boeing Buy UBS AG
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:25 Apple Neutral UBS AG
06:44 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06:41 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Tesla Sell UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen