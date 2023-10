Handel in Wien: ATX beginnt Handel in der Verlustzone

Der ATX kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,53 Prozent auf 3 103,31 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 105,849 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 3 119,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 119,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 094,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 119,66 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 3 143,69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 114,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wurde der ATX mit einer Bewertung von 2 755,78 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,78 Prozent ein. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,16 Prozent auf 52,50 EUR), OMV (+ 0,67 Prozent auf 43,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 25,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 6,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Raiffeisen (-1,65 Prozent auf 13,11 EUR), Erste Group Bank (-1,42 Prozent auf 32,54 EUR), DO (-1,35 Prozent auf 102,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,97 Prozent auf 122,60 EUR) und Österreichische Post (-0,97 Prozent auf 30,70 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 41 715 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,560 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,02 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

