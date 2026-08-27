Handel in Wien: ATX fällt letztendlich

So bewegte sich der ATX zum Handelsschluss.

Schlussendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,20 Prozent tiefer bei 6 677,41 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 187,913 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,015 Prozent tiefer bei 6 757,44 Punkten, nach 6 758,44 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 771,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 668,31 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 0,681 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 6 354,29 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 6 095,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, stand der ATX bei 4 652,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,77 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,38 Prozent auf 146,80 EUR), EVN (+ 2,28 Prozent auf 29,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,99 Prozent auf 30,50 EUR), voestalpine (+ 0,65 Prozent auf 46,18 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen PORR (-7,50 Prozent auf 37,60 EUR), Erste Group Bank (-3,27 Prozent auf 121,40 EUR), STRABAG SE (-2,72 Prozent auf 85,70 EUR), Wienerberger (-2,23 Prozent auf 19,71 EUR) und Raiffeisen (-1,91 Prozent auf 61,65 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 338 370 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at