Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent stärker bei 1 728,22 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,028 Prozent auf 1 726,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 726,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 724,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 728,54 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,58 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 709,10 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, bei 1 521,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 674,15 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,828 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 731,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 2,90 Prozent auf 3,73 EUR), UBM Development (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), Andritz (+ 1,70 Prozent auf 59,70 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,69 Prozent auf 30,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,65 Prozent auf 7,72 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Erste Group Bank (-0,58 Prozent auf 39,65 EUR), ZUMTOBEL (-0,49 Prozent auf 6,10 EUR), STRABAG SE (-0,45 Prozent auf 43,80 EUR), Palfinger (-0,42 Prozent auf 23,95 EUR) und Vienna Insurance (-0,37 Prozent auf 26,75 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 14 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 26,143 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 2,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Semperit-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,03 Prozent gelockt.

