Handel in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,09 Prozent auf 3 594,59 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 117,089 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,028 Prozent stärker bei 3 598,65 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 597,65 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 590,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 600,29 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,096 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, wies der ATX einen Stand von 3 715,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, stand der ATX bei 3 523,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der ATX einen Wert von 3 081,95 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Telekom Austria (+ 0,54 Prozent auf 9,25 EUR), Vienna Insurance (+ 0,51 Prozent auf 29,50 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 40,56 EUR), CA Immobilien (+ 0,21 Prozent auf 29,04 EUR) und Andritz (+ 0,09 Prozent auf 57,45 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR), Lenzing (-0,57 Prozent auf 34,60 EUR), Verbund (-0,52 Prozent auf 75,80 EUR), Wienerberger (-0,52 Prozent auf 30,68 EUR) und voestalpine (-0,39 Prozent auf 25,46 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52 599 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,508 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

