Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Wienerberger im Rahmen einer Sektor-Studie von "Buy" auf "Hold" nach unten gesetzt. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Papiere des Ziegelherstellers vom zuständigen Experten Matthias Pfeifenberger von 35 auf 30 Euro gekürzt.

Die Deutsche Bank begründete die Abstufung der Aktie mit möglichen Einschränkungen in der Gasversorgung und auf höhere Risiken im Wohnbau in den USA und auch in Europa. Die Experten seien nun vorsichtiger gegenüber dem Bausektor eingestellt.

Zum Vergleich: Am Donnerstag im Frühhandel an der Wiener Börse notierten die Wienerberger-Titel mit plus 0,07 Prozent bei 26,88 Euro wenig verändert.

