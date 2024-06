Handel in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels im Plus

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,41 Prozent nach oben auf 1 948,65 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,458 Prozent höher bei 1 949,66 Punkten, nach 1 940,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 947,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 950,13 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 961,52 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 18.03.2024, einen Stand von 1 904,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 1 781,75 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,50 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,38 Prozent auf 505,80 CHF), UBS (+ 1,27 Prozent auf 27,85 CHF), Swiss Life (+ 1,25 Prozent auf 645,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 50,94 CHF) und Givaudan (+ 1,21 Prozent auf 4 362,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Roche (-0,20 Prozent auf 245,00 CHF), Alcon (-0,15 Prozent auf 78,44 CHF), Novartis (-0,15 Prozent auf 93,40 CHF), Nestlé (-0,13 Prozent auf 94,98 CHF) und SGS SA (-0,10 Prozent auf 81,54 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 329 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 256,627 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at