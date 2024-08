Handel in Zürich: SMI liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Für den SMI ging es am Mittwoch aufwärts.

Schlussendlich ging es im SMI im SIX-Handel um 1,21 Prozent aufwärts auf 12 072,78 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,390 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,587 Prozent auf 11 998,19 Punkte an der Kurstafel, nach 11 928,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 975,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 085,62 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, mit 12 365,18 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.05.2024, wies der SMI einen Stand von 11 784,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, lag der SMI noch bei 11 110,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 12 434,03 Punkten. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 5,29 Prozent auf 26,45 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 287,90 CHF), Swiss Re (+ 1,53 Prozent auf 106,10 CHF), Zurich Insurance (+ 1,43 Prozent auf 473,90 CHF) und Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 1 160,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-0,03 Prozent auf 76,14 CHF), Lonza (+ 0,07 Prozent auf 550,40 CHF), Roche (+ 0,57 Prozent auf 281,00 CHF), Nestlé (+ 0,70 Prozent auf 89,30 CHF) und Alcon (+ 0,90 Prozent auf 80,64 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 8 143 229 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,545 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at