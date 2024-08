Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Der SMI verlor zum Handelsschluss an Wert.

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 2,80 Prozent tiefer bei 11 543,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,418 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 2,73 Prozent tiefer bei 11 551,59 Punkten, nach 11 875,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 631,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 419,90 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, betrug der SMI-Kurs 12 006,14 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, stand der SMI bei 11 272,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der SMI mit 11 098,48 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,34 Prozent. Bei 12 434,03 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (-0,85 Prozent auf 72,50 CHF), UBS (-1,28 Prozent auf 23,82 CHF), Kühne + Nagel International (-1,64 Prozent auf 251,90 CHF), Geberit (-1,92 Prozent auf 520,00 CHF) und Sonova (-2,10 Prozent auf 256,70 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-4,15 Prozent auf 99,30 CHF), Roche (-3,95 Prozent auf 270,00 CHF), Swiss Life (-3,54 Prozent auf 626,80 CHF), Novartis (-3,27 Prozent auf 93,45 CHF) und Holcim (-3,11 Prozent auf 74,22 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 14 402 740 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 247,478 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,29 zu Buche schlagen. Mit 6,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at