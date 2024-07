Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittag

Am Mittwochmittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,54 Prozent auf 12 212,73 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,417 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,811 Prozent schwächer bei 12 179,23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 278,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 178,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 218,85 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,031 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.06.2024, stand der SMI noch bei 12 157,29 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 11 370,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der SMI auf 11 177,68 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 0,99 Prozent auf 4 171,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 271,30 CHF), Logitech (+ 0,48 Prozent auf 80,26 CHF), Swiss Re (+ 0,33 Prozent auf 107,50 CHF) und Zurich Insurance (-0,06 Prozent auf 474,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sonova (-1,34 Prozent auf 264,50 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 95,02 CHF), Partners Group (-1,02 Prozent auf 1 209,00 CHF), Holcim (-0,99 Prozent auf 84,38 CHF) und Lonza (-0,88 Prozent auf 516,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 237 742 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 251,495 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at