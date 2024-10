Handel in Zürich: So steht der SMI aktuell

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Montag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,21 Prozent auf 12 300,94 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,456 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 12 303,69 Zählern und damit 0,187 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 326,76 Punkte).

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 12 355,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 299,67 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, lag der SMI bei 11 934,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der SMI einen Wert von 12 173,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 348,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 10,12 Prozent. 12 483,57 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,29 Prozent auf 274,10 CHF), Logitech (+ 0,08 Prozent auf 76,18 CHF), Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 1 289,50 CHF), Zurich Insurance (-0,04 Prozent auf 527,20 CHF) und Givaudan (-0,05 Prozent auf 4 340,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,60 Prozent auf 221,30 CHF), Swiss Re (-1,16 Prozent auf 115,45 CHF), Lonza (-1,12 Prozent auf 545,80 CHF), UBS (-0,84 Prozent auf 28,22 CHF) und Richemont (-0,71 Prozent auf 126,55 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 749 125 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 235,300 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

