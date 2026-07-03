Handel in Zürich: SPI mit Kursplus

Der SPI legt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,24 Prozent auf 20 256,06 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,476 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 20 204,81 Punkte an der Kurstafel, nach 20 206,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 20 156,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 256,26 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,41 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der SPI mit 18 739,30 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 18 123,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der SPI 16 617,16 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,04 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 276,07 Punkten. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 12,04 Prozent auf 6,05 CHF), Orior (+ 10,15 Prozent auf 17,58 CHF), Adval Tech (+ 9,22 Prozent auf 45,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,00 Prozent auf 0,04 CHF) und Kardex (+ 7,51 Prozent auf 250,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen EvoNext (-6,03 Prozent auf 2,18 CHF), Calida (-4,32 Prozent auf 19,04 CHF), SHL Telemedicine (-4,29 Prozent auf 1,01 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,87 Prozent auf 5,96 CHF) und Schlatter Industries (-3,68 Prozent auf 18,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 677 330 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,615 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at