Handel in Zürich: SPI notiert mittags im Plus

Der SPI notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,38 Prozent fester bei 16 264,52 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,156 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,097 Prozent tiefer bei 16 187,39 Punkten, nach 16 203,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 16 187,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 264,52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI stand noch vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 16 153,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der SPI auf 16 038,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 14 301,01 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,63 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Gurit (+ 5,85 Prozent auf 43,40 CHF), Perrot Duval SA (+ 5,30 Prozent auf 69,50 CHF), Orascom Development (+ 4,74 Prozent auf 4,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,11 Prozent auf 0,38 CHF) und ARYZTA (+ 3,09 Prozent auf 1,73 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Evolva (-9,51 Prozent auf 0,86 CHF), lastminutecom (-3,94 Prozent auf 19,02 CHF), Adval Tech (-3,41 Prozent auf 85,00 CHF), Schlatter Industries (-3,31 Prozent auf 23,40 CHF) und Xlife Sciences (-2,96 Prozent auf 32,80 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die ARYZTA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 869 170 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252,707 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 8,90 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CPH Group-Aktie an.

