Hansol Technics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hansol Technics hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 693,47 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -287,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 324,45 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,47 Milliarden KRW.

In Sachen EPS wurden 17,26 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hansol Technics 214,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Hansol Technics im vergangenen Geschäftsjahr 1 252,42 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hansol Technics 1 199,48 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at