Hapbee Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hapbee Technologies lud am 08.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,3 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen CAD umgesetzt.

Umsatzseitig wurden 2,25 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Hapbee Technologies 0,84 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at