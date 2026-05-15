15.05.2026 06:31:29

Harmonic Drive Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Harmonic Drive Systems ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harmonic Drive Systems die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 8,86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 40,30 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,37 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Harmonic Drive Systems einen Umsatz von 15,28 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 16,99 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Harmonic Drive Systems ein Gewinn pro Aktie von 36,57 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 59,56 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Harmonic Drive Systems 55,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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