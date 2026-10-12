AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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12.10.2026 09:57:07
Harter Wettbewerb: Audi-Absatz bricht deutlich ein
Im dritten Quartal geben die Auslieferungen bei Audi kräftig nach. Das liegt an einem schwächelnden Markt in China und an Modellwechseln. Aber auch Trump spielt eine Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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