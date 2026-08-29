Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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30.08.2026 01:15:00
Has Novo Nordisk Finally Found the Catalyst That Could Flip the Script on Eli Lilly?
Novo Nordisk (NYSE: NVO) started the GLP-1 weight-loss revolution that is sweeping the world. Its Wegovy/Ozempic shot was so popular that the company couldn't keep up with demand. That proved to be a major problem for the company, particularly after competitor Eli Lilly (NYSE: LLY) introduced its own GLP-1 weight-loss drug, Zepbound/Mounjaro, which enabled greater weight loss. But Novo Nordisk has been fighting back. Right now, that's all about its Wegovy pill. But a new partnership with Vivani Medical (NASDAQ: VANI) could flip the script on the entire GLP-1 industry. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26
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|25.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
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|25.08.26
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|19.08.26
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