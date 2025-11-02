QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
02.11.2025 15:00:00
Has Qualcomm Stock Finally Turned a Corner?
Qualcomm (NASDAQ: QCOM) stock surged 11% higher on Oct. 27. Investors again showed interest in the stock after it released its own data center artificial intelligence (AI) chips. Although that move puts it in direct competition with heavyweights like Nvidia and Advanced Micro Devices, demand is such that Qualcomm still could succeed.The problem comes with its stock and how investors must now assess the opportunity. Does the Oct. 27 surge in the stock price mean Qualcomm has turned a corner, or have the shares moved too far and too fast?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
30.10.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
28.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|24 090,00
|-0,21%
|QUALCOMM Inc.
|157,78
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.